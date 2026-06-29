Красные суппорты: имеет ли право ГАИ штрафовать за покраску тормозных механизмов

Один из самых заметных элементов доработки автомобиля, того самого тюнинга, а также один из самых популярных и распространенных — красные тормозные суппорты. Они настолько полюбились россиянам, что некоторые китайские бренды начали красить эти элементы сразу в красный цвет: модно, весело, молодежно. Однако не станет ли выкрашенный яркой краской суппорт поводом для остановки на дороге и последующего штрафа? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Любой юный и не очень отечественный водитель знает, что горячо любимая доработка собственного автомобиля может закончиться очень плохо — штрафом. Бичом всероссийского стремления к «улучшайзингу» стала статья 12.5.1 КоАП РФ, в которой черным по белому написано: никакого тюнинга! Желаете улучшать — отправляйтесь в лабораторию, проходите сложные и длительные процедуры и вносите изменения в конструкцию. Иначе — штраф!

Впрочем, никого это, естественно, не останавливает: народ «кастомайзил», «кастомайзит» и будет «кастомайзить». Более того, доработкам подвергаются не только невидимые «с улицы» элементы, например, подкапотного пространства, но и более чем заметные: оптика, обвесы, спойлеры.

Ну а покраска тормозного суппорта в красный и вовсе является обязательной процедурой в некоторых кругах: говорят, баллончик с краской и стопка газет из почтового ящика способны добавить несколько процентов мощности и +10 к стилю. Но вернемся к вынесенному в заголовок вопросу — могут ли наказать автовладельца за крашеные суппорты?

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Нет, нанесение лакокрасочного слоя любого цвета на штатные тормозные механизмы не является нарушением. И у служивых ст. 12.5.1 притянуть даже за уши не выйдет: никаких изменений в конструкцию, о которой идет речь в документах, не произошло, штатные суппорты просто перекрасили. И штраф за это получить нельзя.

Впрочем, у медали есть и обратная сторона: заметные и привлекающие внимание тормозные механизмы алого цвета могут привести к более тщательному осмотру ТС, в рамках которого наверняка найдутся и другие, уже откровенно незаконные вмешательства. И вот уже за них вполне получить тот самый штраф в размере 500 рублей и требование к немедленному устранению. А за покраску — нет.