Выездная замена масла: стоит ли водителю обратить внимание на новую слугу

Время, как известно, деньги, поэтому все больше и больше отечественных автолюбителей стараются сэкономить драгоценные часы на обслуживании своей машины: выбирают, например, не стоять в многочасовой очереди, а переплатить за выездной шиномонтаж. Помимо уже упомянутой сезонной переобувки, прямо у дома можно получить и диагностику ТС, и даже замену лобового стекла. А вот выездная замена масла — пока редкость. Получит ли массовое распространение новая для России услуга? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Экономия времени, сил и бензина или неполноценное ТО

Самая распространенная процедура регулярного технического обслуживания авто — замена моторного масла: его у нас меняют чаще, чем воздушный фильтр. И уж тем более чаще, чем салонный. Однако раньше для подобной операции требовалась яма или эстакада, но лучше прочих справлялся подъемник на СТО.

Но гаражи с ямами снесли, эстакады распилили на чермет, остается только автосервис? Оказывается, нет: масло могут заменить прямо в родном дворе, причем сделав это аккуратно и быстро. Цена вопроса — от тысячи рублей. Стоит ли в таких условиях тащиться по пробкам мастерскую? Давайте разберемся.

Есть два варианта замены смазки в двигателе. Во-первых, классический, с открученной сливной пробкой и тазиком под машиной. Второй — специальный насос с тонкой трубкой, который заберет отработанный лубрикант из картера через трубку масляного щупа. Говорят, существует и третий — вакуумный, который чище, краше и визуально интереснее, но пока подобные услуги довелось видеть только на видео из Америки. Остановимся на первых двоих: их у нас уже активно предлагают.

Фото avtovzglyad.ru

Выглядит процесс следующим образом: приезжает обученный мастер, домкратит авто, залезает снизу и сливает старое масло, попутно скинув и фильтр. Время на работу — минут 20-30, если машина предварительно была прогрета.

С насосом — аналогично, разве что сливную пробку не откручивают: на многих моделях замена фильтра все равно потребует машину поднимать. Расходники либо свои, либо привезет специалист, который приобретет необходимый набор заранее. Быстро, недорого, удобно — берем?

Есть один важный нюанс, который следует учитывать, заказывая подобную процедуру: прямого запрета на ремонт транспортного средства во дворе жилой многоэтажки у нас не существует, однако по нормам СанПиНа нельзя работать с токсичными материалами, а к ним относятся тормозная жидкость, антифриз и, внимание, моторное масло. В частности, за слив последнего можно получить штраф в размере от 500 до 1000 рублей, согласно статье 6.4 КоАП РФ.

В некоторых регионах — еще круче: во Владимирской губернии, скажем, за ремонт автомобиля, сопряженного со сливом масла, можно получить и 4000 рублей штрафа. В Смоленске и окрестностях ремонтировать автомобиль во дворе вообще запрещено.

Кстати, для получения «письма счастья» совершенно не обязательна полиция: добрые соседи сделают фото и напишут кляузу по адресу — в каждом регионе есть специальный сервис для таких целей. Поэтому перед тем, как менять моторное масло с помощью выездной замены — трижды подумайте: стоит ли игра свеч?