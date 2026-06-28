Российские регионы на номерах автомобилей в 2026 году: полный справочник кодов и их расшифровка

На какие только ухищрения не шли гаишники, чтобы государственный регистрационный знак оставался лаконичным и не вносил смуту в умы автовладельцев и инспекторов ГИБДД, когда те смотрят на код региона на «жестянке». Увы, но все потуги оказались тщетными, и на сегодняшний день получить в МРЭО номера, на которых красуется именно двузначный код региона уже почти не реально. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чей регион на номерах автомобиля для гаишников в этом году будет поводом для остановки и тщательного досмотра, а приведенная ниже актуальная на 2026 год таблица кодов регионов поможет вам быстро понять из каких городов и весей едут ваши соседи по потоку.

Впрочем, прежде чем разбираться во всех тонкостях и нюансах регистрационных номеров, надо сперва познакомиться с таблицей, где в полном объеме содержаться все актуальные коды регионов на номерах, включая коды новых субъектов РФ: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Приведенный ниже список поможет вам быстро определить регион по коду на государственном регистрационном знаке (ГРЗ), тем более что в этом вопросе есть определенная логика.

Когда в 1993 году на свет родился ГОСТ Р 50577-93, авторы документа присвоили коды регионам примерно по порядку следования субъектов РФ в Конституции. Так, например, коды с 01 по 21 были присвоены республикам в алфавитном порядке, где 01 — Адыгея, 02 — Башкортостан, 03 — Бурятия, 04 -Алтай, 05 — Республика Дагестан, ну и далее по алфавиту, вплоть до 21 — Чувашия. Поэтому, если видите на автомобиле код с 01 до 21, то знайте, что машина имеет республиканскую прописку.

Номера с 22 по 27 регион принадлежат субъектам РФ, в названии которых присутствует слово «край» (22 — Алтайский край 23 — Краснодарский, 24 — Красноярский)... С 28 по 76 коды закреплены за областями, а с 77 по 89 — за городами федерального значения, автономными округами и автономными областями.

Таблица avtovzglyad.ru

История автомобильных номеров в России

Ну а чтобы лучше понять, почему и как появился такой формат номерных знаков, давайте немного окунемся в историю. Отправной точкой в вопросе номеров в нашей стране можно считать 1920 год, когда был принят декрет «О номерных знаках», обязывающий любого владельца транспортного средства «маркировать» двумя соответствующими табличками свои автомобили.

Надо отметить, что жестких требований к номерам в те годы не было и каждый город придумывал свой стандарт: у одних номера были на зеленом фоне, у других — на красном, у третьих на белом... Количество цифр варьировалось от четырех до пяти. В общем, полное мракобесие.

Однако в 1927 на свет появились «Правила всесоюзного учета автомобилей и мотоциклов», где уже во всех подробностях авторы пояснили, какого размера, цвета и формы должны быть таблички, сколько цифр и какой высоты должно там быть.

Практически первый ГОСТ на номерные знаки. Впрочем, именно единый государственный стандарт номеров для авто был разработан и принят лишь в 1931 году, когда государство задалось целью полностью взять под контроль учет автомобилей и мотоциклов в стране.

Транспортных средств, как понимаете, в те годы в СССР было мало, а потому одной буквы вначале (это была серия номера) и четырех цифр, разделенных посередине тире, было вполне достаточно для того времени. Какой-то глубокой смысловой нагрузки буква и цифры не несли. Но уже спустя пару лет советская власть пришла к пониманию, что номерной знак на автомобилях нуждается в модернизации.

Так, букву в начале «жестянки» заменили на еще одну цифру (то есть их в стало пять), а чтобы городовым было легко понимать, по какому адресу «прописано» авто, внизу номера печаталось наименование региона выдачи регистрационного знака.

Автомобилей и мотоциклов год к году становилось все больше и Совет народных комиссаров СССР издал Постановление № 1182 от 3 июля 1936 г. «Об утверждении Положения о Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) Главного Управления Рабоче-Крестьянской милиции Народного Комиссариата Внутренних Дел Союза ССР». Вновь образованное ведомство тогда же ввело новый стандарт государственных регистрационных знаков: на черном фоне белые символы (до этого таблички были белые с черными буквами и цифрами). В начале номера две буквы — они обозначали код региона(например, московские номера начинались, что логично, с литеры «М»). Затем следовали две пары цифр, написанные через тире.

В такой редакции «жестянки» на бамперах автомобилей прошли всю Великую Отечественную, а в 1946 году номерные знаки поменяли раскраску (черные буквы и цифры наносились на желтую основу), поскольку во время войны очень много номеров было утрачено, а с учетом послевоенной автомобилизации страны варианты из двух букв и четырех цифр быстро закончились, то есть случилось так называемое исчерпание комбинаций.

Очередное обновление случилось аж в 1959 году, когда номерные знаки вновь окрасились в черно-белые цвета (черный фон, белые буквы и цифры), но, в отличие от версии 1936 года, увеличилось количество букв с двух до трех. Как и раньше буквенная серия означала принадлежность машины к региону. В таком виде государственный регистрационный знакпросуществовал вплоть до московской «Олимпиады-80».

В 1981 году Приказ МВД вернул «жестянкам» белую подложку, черные буквы и цифры, но главным новшеством стало разделение номеров на частные, государственные и регистрационные знаки спецтранспорта. У частников сперва шла буква, затем 4 цифры, после две буквы (указывающие принадлежность к региону). На машинах, принадлежащим транспортным предприятиям шли 4 цифры, потом три буквы. А у спецтранспорта (милиция, скорая, пожарная охрана) шли вначале 3 буквы, затем 4 цифры. Ну и тогда же появились номера с белыми буквами на красном фоне — их вешали на автомобили дипломатов.

Постановка на учет с выдачей номеров в том формате, в котором мы привыкли видеть их сейчас, произошла в 1993 году. Новые государственные регистрационные знаки радикально отличались от своих прародителей. Во-первых, появился флаг России, а буквенное обозначение региона сменилось цифровым (каждым регионом закреплен свой двузначный, а позже и трехзначный код). Количество символов на номерах: три буквы и три цифры. И несмотря на то, что возможных комбинаций уже явно не хватает, количество букв и цифр за 33 года эксплуатации «железок» осталось неизменным.

Почему у одного региона несколько кодов

Причина кроется в математике. Классический формат номера типа «А111АА» позволяет создать лишь 1 726 272 уникальные комбинации для одного региона. В густонаселенных субъектах с большим автопарком происходит быстрое исчерпание комбинаций. Когда все возможные сочетания букв и цифр с кодом «77» были выданы, Москва перешла на «99», затем на «97», а позже — на трехзначные коды, начинающиеся с единицы, семерки и ныне девятки (177, 197, 199, 777, 797, 799, 977, а с июня 2026 года и 997 — это все Москва).

С номерами, закрепленными за Московской областью немножко иначе. Когда все доступные комбинации с «пятидесятым» регионом закончились, стали выпускать регион 90, затем 150, 190, 750, 790... А когда и эти комбинации исчерпали себя, было бы логично ввести код 950 и 990, но пошли по иному пути и так появились на свет номера с кодом региона 250 и 550.

Новые коды регионов 2024-2026

В последнее время на дорогах страны, особенно в южных направлениях, можно встретить новые серии государственных регистрационных знаков. Это связано как с интеграцией новых субъектов, так и с продолжающимся ростом автомобилизации в старых регионах.

Коды новых субъектов РФ:

80, 180 — Донецкая Народная Республика. Исторически этот код использовался в Забайкалье, но позже был перераспределен.

81, 181 — Луганская Народная Республика. Ранее принадлежал Пермскому краю (сейчас край использует 59 и 159).

84, 184 — Херсонская область. Выдан в 2024 году для постановки на учет транспорта в регионе.

85, 185 — Запорожская область.

Свежие коды для «старых» регионов, появившиеся в 2024-2026 годах:

323 — Краснодарский край (2024)

224 — Красноярский край (2024)

250 и 550 — Московская область (2024)

172 — Тюменская область (2024)

778 — Санкт-Петербург (2025)166 — Свердловская область (2026)

997 — Москва (2026 год)

Периодически в Сети начинают обсуждать планы по введению других кодов для ряда регионов (например, 333 — для Владимирской области, 444 — для Костромской, 330 — для Архангельской и т.п.). Но в 2026 году они вряд ли появятся.

«Народные» и неиспользуемые коды

Не все цифры попадают на «номерной конвейер ГИБДД», даже если они логически вписываются в сетку, в связи с чем существуют мифы и реальные ограничения. И если говорить о мифах, тот многих водителей до сих пор интересует, почему не выдают код 666?

Свердловская область имеет коды 66, 96, 166 и 196, однако введение кода 666 официально не планируется из-за устойчивых религиозных и мистических суеверий. Никто не хочет провоцировать социальное напряжение и создавать ажиотаж вокруг «дьявольского» номера, хотя формального запрета в ГОСТе на это нет.

Ну и, разумеется, «красивые» и «блатные» номера, в которых традиционно повышенным спросом пользуются не только одинаковые цифры, но и престижные регионы.

В 2026 году негласный высокий статус сохраняется за

— серией АМР с кодом 77 или 97, исторически закрепленной за правительственными структурами;

— серией ЕКХ 77, считающейся классической «блатной»;

— а коды 77, 97, 99, 777 по-прежнему состаются статусными в регионах, так как указывают на столичную регистрацию.

Можно ли ездить с «чужим» кодом региона

Самый популярный вопрос от автомобилистов: обяжут ли менять номера, если гражданин переезжает в другой город? В 2025 году в силу вступили обновленные редакции ГОСТа, но кардинального изменения правил не произошло.

В частности, при смене места жительства владелец транспортного средства в 2026 году имеет полное право сохранить прежние госномера. Закон не требует принудительной замены знаков с кодом региона на местные. Вы можете жить в Казани, имея на машине код 777.

Номер все же придется поменять

— при продаже автомобиля, если прежний владелец решил оставить красивый номер себе;

— если старый номер перестал быть читаемым (стерлась краска, поврежден металл), то автовладельцу выдадут дубликат, либо надо будет пройти перерегистрацию с получением кода, актуального для текущего региона обращения;

— при постановке на учет нового автомобиля, купленного в салоне, ГАИ выдаст вам номер с кодом того субъекта, где вы регистрируете машину. И, увы, сегодня автовладелец не может по своему желанию выбрать код, поскольку он жестко привязан к месту регистрации заявителя.

Важно, что затертый, закрашенный или умышленно скрытый «винтом» код региона наказывается по уже упомянутой выше части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, по которой в том числе грозит и лишение «прав».