В России не появятся новые дорожные знаки для самокатов

Пока Росстандарт не собирается внедрять дополнительные дорожные знаки, позволяющие регулировать движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся самокаты, сигвеи, моноколеса и другой подобный транспорт, который в последние годы полюбился жителям мегаполисов.

Прочим СИМ это тоже не грозит

Об этом сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу упомянутого ведомства. Его представители пояснили, что сейчас на территории нашей страны уже действуют особые знаки и элементы разметки, которые должны соблюдать любители велосипедов и самокатов.

Например, граждане страны обязаны обращать внимание на знаки «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах и мопедах запрещено», а также «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

В Росстандарте подчеркнули, что введения дополнительных обозначений в обозримой перспективе россиянам ждать не стоит.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Москве вводят ограничение скорости самокатов до 25 км/ч. Власти столицы утвердили новый регламент работы курьерских служб.