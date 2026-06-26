Путин подписал закон о едином порядке рассмотрения дел о ДТП по разным статьям

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий общий формат рассмотрения дел об административных правонарушениях. Речь идет о факте одной дорожной аварии, касающемся разных статей КоАП.

Соответствующий документ обнародован на сайте официального опубликования правовых актов. Благодаря нововведению в нашей стране появится механизм, позволяющий судье, занимающемуся происшествием с причинением вреда здоровью, потребовать о том же инциденте материалы другого дела, возбужденного по иной статье. Например, в случае отказа предоставить преимущество пешеходу.

Важный момент заключается в том, что течение срока давности привлечения к ответственности по делу, материалы которого истребованы, поставят на паузу до появления окончательных выводов. Если будет установлено, что второе дело возбудили в отношении другого лица или по другому факту, судья вернет материалы обратно.

Еще документ регулирует порядок приостановления и возобновления исполнения наказания по соответсвующим делам. Кроме того, закрепляется, что все заинтересованные стороны получат копии необходимых постановлений.