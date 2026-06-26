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Водителям с правами категорий B, C и D разрешили управлять багги и вездеходами

Соответствующий закон подписал глава государства

Президент России Владимир Путин утвердил законодательную норму, позволяющую водителям с «автомобильным» или «автобусным» удостоверением пилотировать вездеходы, болотоходы и багги. Теперь для организации отдыха на природе не придется проходить отдельное обучение или сдавать экзамен.

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Автор
Артем Князев

Изображение Водителям с правами категорий B, C и D разрешили управлять багги и вездеходами

До сегодняшнего дня для вождения подобного транспорта требовались права тракториста категории «АII». Получение таких корочек было делом хлопотным и включало учебный курс с последующей сдачей теории и практики. Новый закон, вступающий в силу, отменяет данное требование, делая процедуру элементарной.

Ранее водителям уже позволили садиться за руль снегоходов и квадроциклов, для которых прежде тоже требовалась тракторная категория «АI». Сегодня для обоих классов техники достаточно одного документа, подтверждающего право на вождение.

При этом сохраняется одно обязательное условие. У водителя должен быть заключен контракт аренды с компанией, предоставляющей машины. Кроме того, обязательно наличие справки о прохождении инструктажа по управлению конкретным внедорожным средством. Без этих двух документов эксплуатация запрещена.

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