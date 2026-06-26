Водителям с правами категорий B, C и D разрешили управлять багги и вездеходами

До сегодняшнего дня для вождения подобного транспорта требовались права тракториста категории «АII». Получение таких корочек было делом хлопотным и включало учебный курс с последующей сдачей теории и практики. Новый закон, вступающий в силу, отменяет данное требование, делая процедуру элементарной.
Ранее водителям уже позволили садиться за руль снегоходов и квадроциклов, для которых прежде тоже требовалась тракторная категория «АI». Сегодня для обоих классов техники достаточно одного документа, подтверждающего право на вождение.
При этом сохраняется одно обязательное условие. У водителя должен быть заключен контракт аренды с компанией, предоставляющей машины. Кроме того, обязательно наличие справки о прохождении инструктажа по управлению конкретным внедорожным средством. Без этих двух документов эксплуатация запрещена.