Водителям с правами категорий B, C и D разрешили управлять багги и вездеходами

Президент России Владимир Путин утвердил законодательную норму, позволяющую водителям с «автомобильным» или «автобусным» удостоверением пилотировать вездеходы, болотоходы и багги. Теперь для организации отдыха на природе не придется проходить отдельное обучение или сдавать экзамен.

До сегодняшнего дня для вождения подобного транспорта требовались права тракториста категории «АII». Получение таких корочек было делом хлопотным и включало учебный курс с последующей сдачей теории и практики. Новый закон, вступающий в силу, отменяет данное требование, делая процедуру элементарной.

Ранее водителям уже позволили садиться за руль снегоходов и квадроциклов, для которых прежде тоже требовалась тракторная категория «АI». Сегодня для обоих классов техники достаточно одного документа, подтверждающего право на вождение.

При этом сохраняется одно обязательное условие. У водителя должен быть заключен контракт аренды с компанией, предоставляющей машины. Кроме того, обязательно наличие справки о прохождении инструктажа по управлению конкретным внедорожным средством. Без этих двух документов эксплуатация запрещена.