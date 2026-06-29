В Госдуме призвали по-новому наказывать лихачей на дорогах

В Государственной Думе предложили пересмотреть формат привлечения к ответственности нарушителей ПДД. Согласно инициативе, дорожные инспекторы не должны оформлять постановления, если автомобилист отрицает свою вину.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, являющийся одним из авторов профильного законопроекта. По его словам, сотрудники Госавтоинспекции при любом раскладе поначалу заполняют постановление о правонарушении, а затем прикладывают к нему протокол. В результате водитель вынужден заниматься обжалованием составленных документов.

В спорной ситуации автовладельцу необходимо найти юриста и собрать доказательства своей невиновности. Но это довольно проблематично сделать прямо на дороге, то есть водитель в настоящее время фактически лишен права на защиту, подчеркнул г-н Нилов.

Он добавил, что законопроект, призванный изменить сложившуюся практику, уже подготовлен к внесению в нижнюю палату парламента. Более того, инициативу уже направили для ознакомления в кабмин.