Эксперт объяснил, может ли камера определить водителя в авто с правым рулем

Абсолютное большинство штрафов — порядка 90% - отечественный водитель получает за игнорирование Правил дорожного движения, зафиксированных дорожными камерами. Новые составы нарушений, распознавать которые комплексы фиксации обучают постоянно, появляются в их «памяти» регулярно: вот и телефон в руке водителя замечать научились. Но что делать, если водитель, как в набравшем новую популярность «правом руле», сидит с другой стороны? Справится ли электроника с такой задачкой, портал «АвтоВзгляд» выяснил у профильных специалистов.

Праворульные автомобили — наше нынешнее «все»: по цене нового «Жигуля» можно приобрести вполне пристойную, а иногда и просто роскошную, сделанную в Японии и для Японии машину. Ничего удивительного в том, что все больше и больше отечественных водителей встают на правую сторону, нет: с нашими доходами — это, зачастую, единственное верное решение.

Однако у «руля в бардачке» есть некоторое количество «нюансов», которые следует учитывать: въезд на паркинг, например, будет осуществить значительно сложнее. Физически сложнее — до терминала за талончиком банально не дотянуться.

Иными словами, российские дороги и инфраструктура в большинстве регионов рассчитана на левое расположение руля. А камеры ГИБДД относятся к их числу? Ведь у нас водителю, в отличие от пассажира, пользоваться телефоном во время движения запрещено.

Выходит, что обитатель переднего ряда, коротающий пробку в смартфоне, может стать причиной штрафа, который потом придется оправдывать, как в старом анекдоте про «это Тойота». Как быть в столь неловкой ситуации, мы уточнили у экспертов в области фото- и видеофиксации. Традиционный вопрос «доколе» тоже задали, кстати.

— Праворульные автомобили долго оставались для таких алгоритмов отдельным вызовом. Если система неверно определяет расположение водителя, она может принять пассажира за шофера — например, при фиксации телефона в руках. Но в итоге камеры научились различать леворульные и праворульные машины, — утверждает Александр Домбровский, первый заместитель генерального директора компании «МВС Груп». — И сейчас большинство современных систем уже корректно различают леворульные и праворульные автомобили.

Например, комплексы нашего производства «Азимут» успешно распознают расположение руля. Но это стало возможным благодаря дообучению нейросетевых алгоритмов. Чтобы комплекс научился определять непристегнутый ремень, мы использовали порядка 200 000 эталонных изображений. На этой базе алгоритм обучили, но работа продолжается дальше, потому что задача отрасли — постоянно повышать точность фиксации, — отметил эксперт.

После дообучения нейросетей в этом году число выявленных нарушений ПДД кратно возросло. К примеру, в Подмосковье только с начала года зафиксировано свыше 360 000 случаев непристегнутого ремня у водителей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда за это было вынесено около 286 000 штрафных постановлений.

И дело не в том, что автолюбители стали чаще нарушать. Просто устройства стали точнее. При этом комплекс фиксирует лишь признак нарушения и передает материал на дальнейшую проверку. Спорные и нестандартные случаи должен отсекать инспектор ЦАФАП.

— Если ошибочное постановление все же появляется на свет, причина может быть не только в алгоритме работы камер, но и в человеческом факторе на этапе рассмотрения материала, — подчеркивает г-н Домбровский. — Поэтому сегодня ключевой фокус отрасли — качество доказательной базы. Чем точнее фото- и видеоматериалы, тем ниже риск ошибочной фиксации и тем выше доверие водителей к системам фото- и видеофиксации...