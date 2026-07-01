Эксперты считают, что расширение штрафных полномочий регионов ударит по водителям

МВД опубликовало проект поправок, который ужесточает передачу регионам полномочий по фиксации нарушений ПДД и выписке штрафов без участия сотрудников ГАИ. Согласно документу, субъектам федерации для получения таких функций потребуется личное согласие Президента РФ, а также подтверждение наличия соответствующей инфраструктуры, кадров и финансов. Сейчас самостоятельно штрафовать водителей (в основном за парковку) могут только власти Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Подмосковья. Чем обернется для водителей возможная передача полномочий регионам, выяснил портал «АвтоВзгляд».

В пресс-службе ГК «Автодом» отметили, что практика Москвы, где региональные штрафы за парковку и стоянку на газонах действуют уже несколько лет, вызывает неоднозначные оценки. В столице фиксируются даже кратковременные остановки на 2-3 минуты — как автоматическими камерами, так и инспекторами МАДИ. Это породило устойчивое мнение: контроль превратился в инструмент тотального сбора средств, а не в борьбу с хаотичной парковкой.

В случае распространения аналогичного порядка на другие субъекты, предупреждают в компании, возникает закономерный вопрос о готовности местных властей к взвешенному администрированию. Без жесткого федерального надзора массовое внедрение подобных механизмов способно обернуться злоупотреблениями.

— Если полномочия расширятся, велика вероятность установки камер не в очагах аварийности, а на участках, где проще обеспечить высокую проходимость и стабильный поток нарушителей, — заявили в пресс-службе.

Кроме того, остается нерешенным вопрос разграничения компетенций между региональными структурами и ГИБДД. Одно и то же действие может подпадать под федеральные и местные нормы. При отсутствии четкого регламента граждане рискуют получать двойные постановления за один случай. Неясны и процедуры обжалования таких решений, и порядок передачи данных между ведомствами.

Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, считает, что опыт Москвы действительно показывает, что такая система может привести к «штрафной войне». Отсутствие должной инфраструктуры, квалифицированных кадров и прозрачных процедур, по его словам, может привести к массовым ошибкам, принуждению к оплате необоснованных штрафов и, как следствие, к росту недоверия к системе. Без четких правил и единых стандартов, предупреждает Толкачев, возникает реальная опасность путаницы.

— Для предотвращения этого необходимо четкое определение составов нарушений: за какие именно нарушения будут отвечать региональные власти, а за какие — ГИБДД. Также нужна интегрированная система, где все нарушения фиксируются и обрабатываются, исключая дублирование, — заявил профессор.

Он также подчеркнул необходимость прозрачных процедур обжалования и единых технических и методологических стандартов для использования камер и прочих средств фиксации нарушений.

И в целом ужесточение требований МВД Толкачев назвал скорее положительной тенденцией, направленной на предотвращение хаотичного расширения полномочий и минимизацию рисков злоупотреблений. Однако, если в будущем передача полномочий регионам все же произойдет, крайне важно разработать и внедрить строгие механизмы контроля, прозрачности и четкого разграничения ответственности.

— Иначе попытка разгрузить ГИБДД приведет к росту бюрократии, путаницы и массового недовольства граждан, — резюмирует эксперт.