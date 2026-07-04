Чтобы оформить построенный без согласования с соответствующими органами власти на даче гараж, стоит быть готовым к определенным сложностям, тем более — если речь про капитальное строение на фундаменте. Юристы рассказали порталу «АвтоВзгляд», какие препятствия ждут автомобилистов-дачников на маршруте узаконивания заветной постройки, а главное — как их преодолеть.

— В России для возведения гаража на даче не требуется предварительное разрешение (хотя требуется уведомление о планируемом строительстве). А вот чтобы оформить же готовый объект как недвижимость, должны быть соблюдены условия закона №218-ФЗ от 13.07.2015 (ст. 130, 131, 222 ГК РФ, ч.12 ст.70), — указывает директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров. — Просто земельный участок должен быть пригодным, согласно градостроительным нормам, для объектов капитального строительства, включая гаражи.

На участке, расположенном на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ), дачного некоммерческого партнерства (ДНП) или выделенном под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) можно возводить жилые дома и капитальные хозяйственные постройки. Если же участок выделен исключительно под огородничество, строить на нем такие объекты нельзя.

Для полной ясности следует заказать градостроительный план земельного участка. Если в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) указано, что участок — для «садоводства», «дачного строительства», «индивидуального жилого строительства», то строить на нем жилой дом и гараж можно даже тогда, когда градостроительные правила для земельного участка и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) не разработаны, — уточняет эксперт.

Фото freepik/magnific.com

— Но гараж должен быть капитальным строением, то есть иметь признаки недвижимости (прочная связь с землей и невозможность перемещения в пространстве без вреда для объекта), — продолжает юрист. — На практике это должен быть объект на прочном фундаменте (временные постройки — навесы, металлические контейнеры — таковыми не являются). Также исключены грубые нарушения при строительстве гаража (например — он не должен заходить за границы земельного участка соседа).

Перед оформлением дачного гаража следует проверить соответствие указанным требованиям. Если все в порядке, вызывайте кадастрового инженера для составления технического план гаража, который подтвердит статус капитальности. Далее по вашей просьбе этот специалист может подать заявление в Росреестр о постановке на кадастровый учет и государственной регистрации права собственности на гараж. Хотя представить все необходимые документы (технический план участка, выписка из ЕГРН) можно и самостоятельно через МФЦ, просто это дольше и сложнее, — объясняет процедуру процесса собеседник портала «АвтоВзгляд».

— Другое дело — если не размежевана земля под гаражом, — продолжает тему член Ассоциации юристов России Константин Дацкевич. — На сегодняшний день зарегистрировать в Росреестре какие-либо строения на таких земельных участках просто невозможно. Придется вначале проводить размежевание, и только потом регистрировать объект. И здесь есть важный момент.

Некапитальный гараж (т.е. не имеющий прочного фундамента, без слома которого невозможно его перенести) можно не регистрировать в Росреестре, поскольку он уже не может быть признан зданием по аналогии с жилым домом (кадастровый номер, площадь и т. д.). Межевать земельный участок стоит лишь в том случае, если есть намерение продавать гараж вместе с землей. Если нет — оставьте все как есть. Еще одно преимущество некапитального гаража в том, что на него не начисляется налог. Других плюсов, увы, нет...