Квадратный номерной знак: прочитает ли камера «жестянки» американского типа

Эксперт признал, что еще не все камеры ГИБДД умеют работать с квадратными ГРЗ

Квадратные государственные регистрационные знаки (ГРЗ) американского образца начали выдавать в России еще в августе 2020-го: многим такая инициатива пришлась по душе, ведь бампер завезенной в «серую» машины под нашу традиционную «жестянку» просто не рассчитан.

Однако некоторые увидели в этой инновации и дополнительный потенциал: мол, комплексы фото- и видеофиксации такой номер не распознают. Так ли это на самом деле, и что на сей счет думают эксперты, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Американские и японские авто, собранные для локальных рынков, отличались от официально проданных в России и привезенных из Европы еще и формовкой бамперов: что в США, что в Стране восходящего солнца ГРЗ — квадратные, имеющие общепринятый формат А1. В результате новые владельцы таких ТС в России вынуждены были либо отечественный номер гнуть, что запрещается ПДД и ведет к серьезным санкциям (штраф 5000 рублей или лишение ВУ на 1-3 месяца согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП), либо соображать какой-то «колхоз». Неудобно и некрасиво.

Но с 4 августа 2020-го в России абсолютно законно и в порядке общей очереди можно также получить государственный регистрационный знак формата А1. Более того, до 2023-го их допускалось ставить только сзади, а теперь квадратный номер разрешено располагать и на переднем бампере. Разница в цене — минимальна: обычные «планки» обойдутся примерно в 1500 руб., квадратные — в 2000 и более. Единственная разница — в ГАИ квадратные номера не выдают, поэтому сделать их можно только у лицензированных мастеров.

Появление нового типа знаков вызвало у водителей бурю эмоций и, как водится, породило очередные мифы. Новинка оперативно обросла сплетнями, одна из которых — неготовность отечественных дорожных камер к новому формату ГРЗ: мол, не может камера на российской дороге разобрать знак нового образца.

Так ли это на самом деле? Мнение экспертов отрасли фото- и видеофиксации показывает, что в этом мифе доля правды все же есть.

— Еще 5-6 лет назад квадратные ГРЗ действительно могли создавать сложности для комплексов фото- и видеофиксации. Проблема была не в самой форме номера, а в особенностях алгоритмов распознавания.

Чтобы камера корректно считывала такие знаки, нейросеть нужно было отдельно обучать новому формату регистрационного номера. Что и сделали разработчики. Современные комплексы уже обучены распознавать автономера типа 1А.

Например, комплексы «Азимут» корректно распознают квадратные знаки. Более того, поскольку такой тип номеров официально предусмотрен ГОСТ, все новые комплексы, производимые и закупаемые после вступления соответствующих требований в силу, должны обеспечивать их корректное распознавание", — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Александр Домбровский, первый заместитель генерального директора «МВС Груп».

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что на российских дорогах до сих пор эксплуатируется часть оборудования предыдущих поколений. Речь идет примерно о трети комплексов, аппаратные возможности которых не позволяют обновить программное обеспечение и добавить новые алгоритмы распознавания.

Однако по мере модернизации региональных систем видеофиксации такие комплексы постепенно заменяются современными устройствами, способными одинаково эффективно работать со всеми действующими типами ГРЗ.

Проще говоря, на отечественных дорогах пока еще встречаются камеры, не способные зафиксировать квадратный номер, однако день ото дня их становится меньше.