В России автопроизводителей обяжут делиться данными для ремонта машин

Как сообщают «Известия», по новым правилам автопроизводители будут обязаны поставлять в техцентры не только необходимые детали, но и соответствующую техническую документацию. Причем процесс не должен прерываться в течение десятилетия после завершения выпуска конкретных моделей с учетом предельного срока службы. Если рамки последнего не прописаны, паузы не допускаются в течение того же периода с момента передачи товара покупателю.
По мнению авторов инициативы, актуальные нормы не эффективны, так как сейчас автозаводы могут не заморачиваться насчет вышеупомянутых данных. Когда в России вели бизнес автобренды из Европы, Японии и Южной Кореи сложностей не возникало, поскольку коммерческая практика нивелировала «законодательное упущение», отмечается в пояснительной записке.
На сегодняшний день китайские автостроители, чья продукция наводнила отечественный рынок, не передают документацию автоматом. И это вызывает различные проблемы, связанные с ремонтом и обслуживанием «чайнакаров».