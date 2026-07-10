В России автопроизводителей обяжут делиться данными для ремонта машин

Депутаты Госдумы сразу в двух чтениях, втором и третьем, утвердили корректировки в закон «О защите прав потребителей». В основном речь идет об изменении правил обслуживания и ремонта автомобилей с 1 марта 2027 года.

Как сообщают «Известия», по новым правилам автопроизводители будут обязаны поставлять в техцентры не только необходимые детали, но и соответствующую техническую документацию. Причем процесс не должен прерываться в течение десятилетия после завершения выпуска конкретных моделей с учетом предельного срока службы. Если рамки последнего не прописаны, паузы не допускаются в течение того же периода с момента передачи товара покупателю.

По мнению авторов инициативы, актуальные нормы не эффективны, так как сейчас автозаводы могут не заморачиваться насчет вышеупомянутых данных. Когда в России вели бизнес автобренды из Европы, Японии и Южной Кореи сложностей не возникало, поскольку коммерческая практика нивелировала «законодательное упущение», отмечается в пояснительной записке.

На сегодняшний день китайские автостроители, чья продукция наводнила отечественный рынок, не передают документацию автоматом. И это вызывает различные проблемы, связанные с ремонтом и обслуживанием «чайнакаров».