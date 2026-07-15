Штраф за отсутствие техосмотра в 2026 году: какие авто обязаны проходить ТО и получать диагностическую карту

Вокруг государственного техосмотра автомобилей по-прежнему ходит много слухов и домыслов, зачатую не имеющих ни малейшего отношения к правовой основе этой процедуры. Одни водители уверены, что обязательное ТО полностью отменили. Другие продолжают искать диагностическую карту перед оформлением ОСАГО. Третьи опасаются, что первый же комплекс фото- и видеофиксации «пришлет письмо счастья» за отсутствие техосмотра, причем даже владельцу обычного семейного седана. Портал «АвтоВзгляд» тщательно разобрался в проблеме.

Начнем с того, что правила и обязанности прохождения автовладельцами техосмотра были серьезно изменены в 2021 году. В итоге для большинства частных автомобилистов техосмотр действительно стал добровольным. Однако полностью этот «ритуал» не отменен. Такси, автобусы, грузовики, коммерческий транспорт, служебные машины, транспорт после изменения конструкции и автомобили старше 4 лет при регистрации в ГАИ по-прежнему обязаны получать диагностическую карту.

Основные нормы содержатся в ФЗ-170 «О техническом осмотре», КоАП РФ и законодательстве об ОСАГО. Периодичность техосмотра установлена статьей 15 ФЗ-170, а штраф 2000 рублей за управление ТС без оформленной диагностической карты предусмотрен ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

НУЖЕН ЛИ ТЕХОСМОТР В 2026 ГОДУ

Если легковой автомобиль принадлежит физическому лицу и используется для личных поездок, регулярный обязательный техосмотр проходить не нужно. То же правило действует для мотоциклов физлиц при личном использовании.

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

В ФЗ-170 говорится, что такие легковые автомобили и мототранспортные средства не подлежат техосмотру, если они используются исключительно в личных целях. То есть их владельцам каждый год получать диагностическую карту не нужно и штраф за отсутствие ТО им не грозит.

Но как только машина становится инструментом заработка, например, начинает возить пассажиров, работать в доставке, использоваться в служебных целях или просто оформляется на организацию, правила меняется и таким машинам в 2026 году уже нужен техосмотр.

КОМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОХОДИТЬ ТЕХОСМОТР

Обязательный техосмотр в 2026 году сохраняется для транспорта, который используется с повышенной нагрузкой, перевозит пассажиров, работает в бизнесе или проходит регистрационные действия.

Таблица портала "АвтоВзгляд"

ТЕХОСМОТР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

На Госуслугах среди документов, необходимых для регистрации транспортного средства, указывается действующая диагностическая карта для автомобиля старше 4 лет. Важно, что возраст считают с учетом года выпуска и текущего года. Именно эта разница в расчете возраста и дает сомнение об отмене ТО.

Регулярный техосмотр для личной машины отменен, но разовый ТО при регистрации авто старше 4 лет сохранился, однако — повторим и подчеркнем — только при регистрационных действиях. Например, если вы купили подержанный легковой автомобиль, которому больше четырех лет, перед постановкой на учет понадобится действующая диагностическая карта.

КАКОЙ ШТРАФ ПРЕДУСМОТРЕН ЗА ОТСУТСТВИЕ ТЕХОСМОТРА В 2026 ГОДУ

Штраф за отсутствие техосмотра в 2026 году составляет 2000 рублей. Но это касается только тех ТС, кому техосмотр положен в обязательном порядке. Ответственность наступает за управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта.

Фото Oleg Spiridonov/globallookpress.com

Иными словами, штраф за отсутствие техосмотра получит только тот водитель, для машины которого наличие действующей диагностической карты обязательно. Если авто оформлено на физлицо и используется для личных целей, никаких санкций за отсутствие техосмотра не предусмотрено.

Подтверждают это и автоюристы. Например, Лев Воропаев подчеркнул, что штраф 2000 рублей применяется только к тем водителям, чьи транспортные средства обязаны проходить техосмотр по федеральному законодательству.

Таблица портала "АвтоВзгляд"

БУДУТ ЛИ КАМЕРЫ «ШТРАФОВАТЬ» ЗА ОТСУТСТВИЕ ТО

Согласно КоАП РФ, лицо не привлекают повторно к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления нарушения по ч. 1.1 ст. 12.5 в течение 24 часов с момента первого выявления. Это как раз тот случай, из-за которого часто говорят: камеры фиксации могут выписывать штраф не чаще одного раза в сутки.

Фото Andrey Titov/globallookpress.com

Но тут важно понимать, что автоматическая фиксация отсутствия техосмотра теоретически настроена, но так и не запущена — в стране до сих пор нет связки между комплексами фиксации, базами регистрационных данных ГИБДД и ЕАИСТО (платформы, где учитываются все выданные диагностические карты). Иными словами, пока штраф за непройденное ТО может быть выписан только инспектором ГИБДД.

При этом для юридических лиц и ИП риски отсутствия карты связаны не только с камерами и водителем. Выпуск на линию транспортного средства, не прошедшего технический осмотр, может образовать состав нарушения по ст. 12.31 КоАП. Для юрлиц штраф доходит до 50 000 рублей.

ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ТЕХОСМОТРА ПО ТИПАМ ТС

Периодичность техосмотра установлена статьей 15 ФЗ-170. Для автомобилей, которые обязаны проходить ТО, возраст имеет значение: чем старше машина и чем выше нагрузка на нее, тем чаще требуется проверка.

Таблица портала "АвтоВзгляд"

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРАВИЛАХ ТЕХОСМОТРА В 2026 ГОДУ

С 1 сентября 2025 года была введена госпошлина 500 рублей за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты. Поэтому в 2026 году этот платеж просто прибавляется к стоимости самой услуги техосмотра.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу другой блок изменений. Постановление Правительства РФ №678 от 2 июня 2026 года уточняет права и обязанности операторов техосмотра, основания приостановления и восстановления доступа операторов к системе техосмотра, порядок внесения информации в ЕАИСТО и правила работы передвижных диагностических линий.

Все это делается для того, чтобы рынок техосмотров становился более цифровым и более контролируемым: продавать диагностические карты без реального осмотра должно стать труднее.

ЧЕМ РИСКУЕТ ВОДИТЕЛЬ, УПРАВЛЯЯ МАШИНОЙ, НЕ ПРОШЕДШЕЙ ТЕХОСМОТР

Самая частая ошибка — непрохождение техосмотра при покупки подержанной машины. Думая, что техосмотр полностью отменен, новоиспеченный владелец транспортного средства с пробегом приезжает регистрировать автомобиль и сталкивается с отказом, если автомобиль старше 4 лет. Так как в этом случае без действующей карты поставить машину на учет не получится.

Фото Aleksander Polyakov/globallookpress.com

И если не сделать карту и не зарегистрировать автомобиль в установленный срок, можно схлопотать штраф, при этом повторное нарушение может привести к штрафу в 5000 рублей или лишению права управления на срок от одного до трех месяцев.

Еще один риск — поддельная диагностическая карта. За оформление карты для автомобиля, который фактически не проходил техосмотр, предусмотрена ответственность по ст. 14.4.1 КоАП. Для граждан штраф составляет от 5000 до 10 000 рублей, для должностных лиц и юридических лиц суммы доходят до 300 000.

Кроме того, остается страховой риск. Для оформления ОСАГО диагностическая карта не требуется, полис сегодня можно купить без ТО. Но если виновником ДТП станет транспортное средство, для которого карта обязательна, закон об ОСАГО допускает регресс страховщика, например, когда на момент ДТП истек срок действия диагностической карты у легкового такси, автобуса, пассажирского грузового автомобиля с числом мест более восьми или спецтранспорта для опасных грузов.

КАК ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР И ПОЛУЧИТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ КАРТУ

Сейчас процедура ТО стала проще. Машину нужно привезти в аккредитованный пункт проведения техосмотра. Взять с собой паспорт владельца, СТС или ПТС, а при необходимости — доверенность.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

В пункте проведения техосмотра проверят тормозную систему, рулевое управление, световые приборы, шины, стекла, ремни безопасности, стеклоочистители, уровень вредных выбросов, наличие обязательного оборудования и другие параметры безопасности. По итогам оператор оформляет диагностическую карту. Основная форма — электронная запись в ЕАИСТО. Бумажный экземпляр можно получить по запросу, но главное — это наличие сведений в базе.

Если машина не прошла проверку, владелец должен устранить неисправности и приехать повторно. Обычно повторная проверка касается тех пунктов, по которым были замечания. Стоимость зависит от региона и категории транспорта. Предельные тарифы устанавливаются на региональном уровне. В 2026 году к цене услуги также прибавляется госпошлина в 500 рублей за внесение данных в ЕАИСТО.

Проверять карту лучше через официальные и надежные каналы: оператора ТО, страховую компанию, Госуслуги или сервисы, которые получают сведения из ЕАИСТО. Важно помнить: предложение «купить диагностическую карту без заезда» всегда означает риск. Так, скажем, в случае ДТП виновник аварии получит регресс от страховой компании.

Ну и подводя итог еще раз скажем, что штрафы за отсутствие техосмотра в 2026 году есть, но они касаются не всех. Частный водитель на личном легковом автомобиле может не проходить регулярный техосмотр и ездить без диагностической карты. Штраф за отсутствие техосмотра ему не грозит.