Эксперты оценили идею вернуть водителям 60% скидку на штрафы

Депутаты фракции КПРФ предложили увеличить скидку на штрафы за нарушения ПДД до 60% при оплате в течение 15 дней с момента вынесения постановления и до 40% — при оплате в течение 30 дней. Сейчас дисконт составляет 25% при условии оплаты в течение месяца. Авторы инициативы утверждают, что при 50% скидке собираемость штрафов превышала 90%, а возврат к высокому дисконту даст людям стимул платить вовремя, упростит финансовые обязательства штрафников, разгрузит суды и приставов. Портал «АвтоВзгляд» спросил у экспертов: это реальная попытка облегчить жизнь автомобилистам или очередной предвыборный пиар?

Анна Уткина, директор департамента коммуникаций ГК «Автодом», считает, что законопроект с высокой долей вероятности — часть предвыборной стратегии партии. В условиях ужесточения системы штрафов в 2025 году (увеличение размеров взысканий в 1,5 раза и сокращение дисконта вдвое) возврат к более щадящим условиям выглядит маловероятным.

— Собираемость штрафов при 50% скидке действительно превышала 90%. Однако повышение дисконта до 60% может способствовать обратному эффекту: автомобилисты начнут воспринимать штраф не как меру наказания, а как «платную услугу» со скидкой, что снизит дисциплину оплаты, — заявила Уткина.

Она отметила, что штрафы с 2025 года значительно выросли, и даже при скидке в 60% сейчас нарушение обойдется водителю дороже, чем несколько лет назад. Кроме того, сама по себе скидка в 50% уже была достаточным стимулом, а ее сокращение до 25% привело к уменьшению доли оплаченных штрафов, но без катастрофических последствий.

— Дисциплина автомобилистов зависит не от размера скидки, а от неотвратимости наказания. Сейчас штрафы, выписанные с помощью автоматических камер, фиксируются централизованно, то есть избежать оплаты стало сложнее, — подчеркнул эксперт.

Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, считает, что автомобилисты — значительная часть электората, и предложения, которые затрагивают их интересы, всегда привлекают внимание. Однако полностью исключать элемент системной работы нельзя.

— КПРФ, как и любая партия, стремится формировать и поддерживать свой имидж. В данном случае партия может позиционировать себя как защитника интересов водителей, выступая против «закручивания гаек» и предлагая более мягкие условия. Это может быть частью более широкой стратегии по привлечению сторонников среди автомобилистов, — пояснил Толкачев.

По его словам, даже если законопроект понравится части депутатов, его судьба во многом будет зависеть от мнения Правительства РФ и других представленных в Думе фракций. Также профессор подчеркнул: важно, как будет реализована скидка. Если распространить ее почти на все нарушения, это может быть воспринято как снижение ответственности за самые опасные проступки.

Инициатива КПРФ интересна с точки зрения ее потенциального влияния на поведение водителей и на бюджет. Ее можно рассматривать и как элемент предвыборной агитации, и как попытку решить реальные проблемы с собираемостью штрафов и нагрузкой на судебную систему. Однако реальные шансы на принятие законопроекта пока до конца не ясны, и велика вероятность, что он столкнется с критикой или предложениями по изменению.