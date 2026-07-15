ГАИ пообещала перестать штрафовать водителей, ожидающих очереди на АЗС

В Саратовской области разгорелся скандал, связанный с автомобильными штрафами: местные водители, которые терпеливо ждали своей очереди на заправках, неожиданно получили «письма счастья» за неправильную остановку и стоянку. И МВД России официально прокомментировало эту ситуацию.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила в своем канале в национальном мессенджере «Макс», что нарушения зафиксировали две автоматические камеры, принадлежащие региональным властям. Чтобы восстановить справедливость, водителям, получившим штрафы, нужно обжаловать их в установленном порядке, но это еще не все. По ее словам, те два комплекса с 1 июля отключили, это решение приняли сами власти по настоянию саратовской Госавтоинспекции.

Кроме того, в МВД пообещали, что если в дальнейшем аналогичные ситуации возникут где-то еще, то водителям помогут в любом отделении ГИБДД. Штрафы будут отменять — «с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости».

Ранее портал «АвтоВзляд» более подробно рассказывал о том, как очередь на АЗС превращается в нарушения ПДД и штрафы. Наш источник считает, что лояльное отношение властей к пусть и вынужденному, но все же игнорированию Правил дорожного движения около бензоколонок скоро закончится.