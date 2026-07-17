Эксперт оценил инициативу депутатов об отмене штрафа за забытые дома «права»

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким отправили на экспертизу в Правительство РФ законопроект об отмене 28 «неактуальных» штрафов. Среди них — наказание за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО, если право управления и наличие страховки можно подтвердить через государственные информационные системы. Сейчас за забытые дома документы автолюбителям грозит предупреждение или штраф в 500 рублей по статье 12.3 КоАП РФ. Авторы инициативы считают, что в век цифровых технологий требовать предъявлять бумажные носители — «глупость», а отмена штрафа снизит нагрузку на добросовестных водителей и сократит число административных дел. Изменится ли что-то на дорогах, если закон примут, портал «АвтоВзгляд» спросил у эксперта.

Юрий Александров, учредитель юридической компании «А.Лигал», считает, что в стране отчетливо видна потребность в «раскручивании гаек» — дерегулировании тех отношений, которые государство не должно регулировать.

— Во многих случаях общество способно к саморегуляции на основе норм, обычаев, морали и правил человеческих сообществ, — уверен Александров.

Также в ЛДПР предложили упразднить штрафы за поездку без полиса ОСАГО, за случайное нарушение правил установки госномера при отсутствии умысла на сокрытие, за тонировку стекол, если она не снижает видимость, а также за нарушение сроков регистрации автомобиля при наличии объективных причин.

Александров отметил, что в части забытых «прав» инспекторы ГИБДД уже давно не штрафуют, если наличие в/уможно проверить по электронной базе. Что касается отсутствия полиса ОСАГО, то Верховный суд РФ еще полтора года назад высказал позицию: отсутствие физического полиса при наличии в базе РСА сведений о страховании не влечет ответственности по статье 12.3 КоАП.

— Указанные изменения можно только приветствовать, поскольку они направлены на смягчение норм законодательства, — пояснил эксперт.

При этом законодательная отмена штрафов за забытые «корочки» и страховку — это не революция, а приведение закона в соответствие с реальностью, считает собеседник портала «АвтоВзгляд». Инспекторы и так перестали наказывать за отсутствие бумаг, если данные есть в базах.

Но формально ст.12.3 КоАП продолжает действовать, что создает риск для добросовестных водителей и лишнюю бюрократию. Инициатива ЛДПР, если ее примут, просто закрепит уже сложившуюся практику. Вопрос лишь в том, доведут ли политики дело до конца или предложение останется лишь предвыборным ходом.