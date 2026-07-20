Эксперт рассказал о серьезных рисках новых правил медосмотра водителей

С 1 марта 2027 года в России вступает в силу новый порядок медицинского освидетельствования водителей. Главное изменение — переход на полностью электронный документооборот между медициной и ГИБДД. Все данные о результатах медосмотров, а также о выявленных заболеваниях из списка противопоказаний к вождению начнут автоматически передаваться в Единую государственнуюинформационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда — в МВД. Вместо бумажной справки, необходимой для получения и замены ВУ, водители будут получать QR-код и номер документа, аесли у кого-то при визите к врачу выявят заболевание из утвержденного перечня противопоказаний, «права» могут быть аннулированы автоматически. Портал «АвтоВзгляд» выяснил у эксперта, чем обернется такая цифровизация для автолюбителй, и готовы ли врачи к новой ответственности.

Электронный документооборот между ГАИ и медиками удобен, но «прав» можно будет лишиться без реальных оснований

Марина Калюжная, психиатр-нарколог, основатель федеральной сети «Клиника доктора Каюжной», считает, что тема с электронными справками давно назревала — бумажный документооборот между медициной и ГИБДД был «дырявым» со всех сторон. При этом перечень заболеваний-противопоказаний как таковой не расширяется, меняется именно процедура передачи данных. Список патологий (эпилепсия, тяжелые психические расстройства, значимые нарушения зрения) утвержден и действует давно, просто раньше информация могла «теряться» между поликлиникой и ГИБДД.

— Из моей практики, чаще всего основанием для отказа становятся именно эпизоды психотических расстройств, тяжелые формы эпилепсии и алкогольная и наркотическая зависимость на стадии, когда у пациента есть явные признаки потери самообладания, — пояснила Калюжная.

Усиленный контроль за врачами, по ее словам, палка о двух концах. С одной стороны, это дисциплинирует, поскольку раньше справки иногда выдавались формально, без реального осмотра. С другой — часть врачей начнет перестраховываться.

— Не исключаю, что некоторые доктора начнут чаще писать заключения о противопоказаниях просто, чтобы не попасть под санкции — такое поведение медиков я наблюдала и в других сферах, когда ответственность резко повышают, а инструментов защиты самого доктора не добавляют, — предупреждает эксперт.

По мнению Калюжной, это самое уязвимое место всей системы. Цифровизация — шаг вперед, но любая автоматическая передача данных несет риск технического сбоя, дублирования записей или банальной опечатки, из-за которой человек лишится «прав» без реальных медицинских оснований.

— Доказать свою правоту в такой ситуации действительно будет сложнее чем раньше, когда была бумага на руках. Защитить водителей тут может только четкий и быстрый механизм апелляции — право оперативно оспорить запись, независимая перепроверка диагноза и, самое главное, презумпция того, что ошибка в системе не равна диагнозу пациента. Без такого механизма не обойтись, иначе жалобы просто захлестнут суды, — заявила Калюжная.

Вопрос доступа к данным в отдаленных регионах с нестабильным интернетом, по словам эксперта, абсолютно логичный. Цифровизация без резервного бумажного варианта в стране с таким разбросом связи выглядит рискованно.

— QR-код и номер документа — это удобно, когда есть интернет и телефон под рукой, но в глуши, где Сеть пропадает, водителю нужен физический дубликат или хотя бы возможность распечатать документ в самой медорганизации, — подчеркнул собеседник портала «АвтоВзгляд».

Техническая часть системы, по мнению специалиста, явно обгоняет продуманность процедур защиты прав пациента. И это нужно исправлять до 1 марта 2027 года, а не после первых громких историй с ошибочным аннулированием водительского удостоверения. Пока же главный вопрос остается открытым: сможет ли государство обеспечить не только бесшовную передачу данных, но и бесшовную защиту прав шоферов.