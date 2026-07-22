Эксперты считают, что утилизация старых авто может ударить по правам владельцев

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила запустить государственную программу утилизации автомобилей старше 20 лет. Глава РОАД Алексей Подщеколдин заявил, что механизм должен предусматривать денежную компенсацию владельцам за сдачу старых машин. Инициатива обоснована критическим старением автопарка: если в 2015 году машины старше 10 лет составляли около 50%, то к концу 2025 года их доля достигла 70%. Кроме того, РОАД предлагает модернизировать электронный паспорт транспортного средства, дополнив его полной историей: ценой при каждой перепродаже, показаниями одометра, данными о ДТП и техобслуживании. Сможет ли эта программа обновить автопарк, не превратившись в инструмент давления на владельцев, портал «АвтоВзгляд» разобрался вместе с экспертами.

Без полноценной компенсации за старую машину водитель останется в «минусе»

В пресс-службе ГК «Автодом» пояснили, что для реального стимулирования владельцев компенсация должна быть сопоставима с рыночной стоимостью старого авто или с затратами на приобретение более нового. Иначе программа не достигнет цели обновления автопарка, который стремительно стареет: доля автомобилей старше 20 лет уже составляет около 21%.

Что касается модернизации электронного ПТС, технически инфраструктура к такому шагу не полностью готова. Хотя электронные ПТС уже существуют, сбор и верификация детальной информации от разных участников рынка (дилеров, СТО, страховых компаний) потребуют создания единой базы и четких регламентов. Ответственность должна быть распределена: за предоставление информации отвечают — конкретные организации, за поддержку базы — государственный оператор.

Если утилизация станет обязательной, возникнут серьезные правовые коллизии. Принудительное изъятие частной собственности допустимо только по решению суда и с соразмерной компенсацией, что закреплено в КонституцииРФ. К тому же, многие владельцы не имеют финансовой возможности приобрести новый автомобиль.

— Обязательная утилизация без предоставления доступной альтернативы будет воспринята как нарушение прав, — отметили в пресс-службе.

Также эксперты подчеркнули, что сбор и хранение детальной информации об автомобиле и его владельце создают угрозу утечки персональных данных. В случае взлома базы злоумышленники могут получить не только технические сведения, но и паспортные данные, информацию о доходах и местожительстве граждан.

— Ответственность за безопасность данных должна лежать на операторе системы с применением современных средств криптозащиты и строгим контролем доступа, — подчеркнули в ГК «Автодом».

Идея утилизации старых автомобилей выглядит логичной: парк стареет, экология страдает, безопасность падает. Но ее реализация упирается в три главных вопроса: размер компенсации, готовность инфраструктуры и защита прав владельцев. Без внятных ответов программа рискует превратиться в бюрократическую меру, которая ударит по самым незащищенным слоям населения.