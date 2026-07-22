Эксперты считают, что утилизация старых авто может ударить по правам владельцев

В пресс-службе ГК «Автодом» пояснили, что для реального стимулирования владельцев компенсация должна быть сопоставима с рыночной стоимостью старого авто или с затратами на приобретение более нового. Иначе программа не достигнет цели обновления автопарка, который стремительно стареет: доля автомобилей старше 20 лет уже составляет около 21%.
Что касается модернизации электронного ПТС, технически инфраструктура к такому шагу не полностью готова. Хотя электронные ПТС уже существуют, сбор и верификация детальной информации от разных участников рынка (дилеров, СТО, страховых компаний) потребуют создания единой базы и четких регламентов. Ответственность должна быть распределена: за предоставление информации отвечают — конкретные организации, за поддержку базы — государственный оператор.
Если утилизация станет обязательной, возникнут серьезные правовые коллизии. Принудительное изъятие частной собственности допустимо только по решению суда и с соразмерной компенсацией, что закреплено в КонституцииРФ. К тому же, многие владельцы не имеют финансовой возможности приобрести новый автомобиль.
— Обязательная утилизация без предоставления доступной альтернативы будет воспринята как нарушение прав, — отметили в пресс-службе.
Также эксперты подчеркнули, что сбор и хранение детальной информации об автомобиле и его владельце создают угрозу утечки персональных данных. В случае взлома базы злоумышленники могут получить не только технические сведения, но и паспортные данные, информацию о доходах и местожительстве граждан.
— Ответственность за безопасность данных должна лежать на операторе системы с применением современных средств криптозащиты и строгим контролем доступа, — подчеркнули в ГК «Автодом».
Идея утилизации старых автомобилей выглядит логичной: парк стареет, экология страдает, безопасность падает. Но ее реализация упирается в три главных вопроса: размер компенсации, готовность инфраструктуры и защита прав владельцев. Без внятных ответов программа рискует превратиться в бюрократическую меру, которая ударит по самым незащищенным слоям населения.