Названы автомобили, которые в России чаще всего разбивали в «тотал»

Баварская «пятерка» возглавила рейтинг моделей, разбитых в нашей стране в «тотал» за первую половину текущего года. Подразумевается полная гибель машины в ДТП, что исключает ее ремонт и восстановление в каком бы то ни было виде. На долю четырехдверной BMW 5-й серии пришлось 2,32% среди общего числа автомобилей, уничтоженных подобным образом. Второе место досталось кроссоверу Audi Q3, на третьем расположился корейский седан Kia Optima. У них 2,04 и 1,52% соответственно.

Топ-лист машин, разбитых в России в «тотал», обнародовали аналитики компании «АльфаСтрахование». В рейтинге также значатся Chery Tiggo, Mercedes-Benz E-класса и Infiniti QX, следом за ними идут BMW X4, Volkswagen Polo, и Mercedes-Benz GLE, на последнем месте оказалась Toyota Corolla.

Больше всего ДТП, в результате которых автомобили превращались в груду бесполезного железа, случилось во Владимирской области. Немало таких аварий произошло под Смоленском и в Мордовии, далее в списке регионов с зафиксированным «тоталом» идут Тверская и Курганская области, Коми. На последних строчках топ-10 находятся Карелия, Ростовский, Тамбовский и Брянский регион.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российским автомобилистам хотят разрешить по-новому оформлять ДТП. При этом вызывать сотрудников ГАИ и заполнять бумажные бланки не придется.