Верховный Суд встал на защиту водителя после ДТП с животными

Верховный Суд рассмотрел жалобу владельца автомобиля Opel, получившего повреждения при наезде на мертвых животных на одной из российских трасс. Истец требовал компенсации от акционерного общества «Региональные дороги», которое не позаботилось о том, чтобы освободить проезжую часть от тушек, а последние платить, разумеется, не хотели.

Российское агентство правовой и судебной информации изучило определение ВС РФ по факту ДТП с машиной Opel, наехавшей на мертвых животных. Три судебные инстанции отказали в удовлетворении иска, посчитав, что ущерб причинен по вине самого водителя. Мол, он не обеспечил полный контроль за движением транспортного средства, неверно выбрал скоростной режим и не принял во внимание сложные дорожные условия и состояние покрытия. А потому и никаких компенсаций от компании, обслуживающей трассу, ему не положено.

В свою очередь, ВС РФ указал на существенные нарушения в рассмотрении дела. По мнению высшей инстанции, организация, отвечающая за содержание дороги, должна доказать отсутствие своей вины в происшествии. Кроме того, даже если имела место грубая неосторожность водителя, то она может быть основанием для снижения размера компенсации, но никак не для полного отказа в возмещении ущерба. К тому же в деле отсутствовали результаты автотехнической экспертизы, которую, похоже, не проводили.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.