Стало известно, сколько мотоциклов эвакуировали в столице с начала года

Эвакуаторы «Московского паркинга» оказались наиболее востребованы на МКАД, Ленинградском проспекте и Ленинградском шоссе — самых аварийно-опасных участках столичных дорог. Служба работает круглосуточно, оперативно реагируя на вызовы.

Как сообщил телеграмм-канал Департамента транспорта Москвы, главная задача после ДТП — быстро убрать поврежденные транспортные средства с проезжей части, тем самым предотвращая новые аварии и обеспечивая безопасность всех участников движения.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, деятельность эвакуаторов ведется в рамках поручения мэра Сергея Собянина о повышении безопасности на дорогах.

Специалисты не только перемещают автомобили, но и помогают мотоциклистам, чьи транспортные средства особенно уязвимы после ДТП. Власти Москвы призывают всех водителей быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Особенно это актуально в мотосезон, ведь двухколесный транспорт является полноправным участником дорожного движения, требующим особой осторожности от всех водителей.