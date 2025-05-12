Без золотых унитазов: экс-главу ГИБДД Ставрополья приговорили к 20 годам колонии

Окончательным наказанием бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова стало лишение свободы на два десятка лет и штраф в размере 100 млн рублей.

Как сообщает РИА Новости, для Сафонова предусмотрено ограничение свободы на год, подсудимый лишился звания полковника полиции и на 12 лет потерял право занимать должности в правоохранительных органах. Экс-глава ставропольского ГИБДД будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима.

Сафонов отказался признать вину и намерен обжаловать приговор. Последний, по словам, подсудимого, основан на публикациях прессы, а не материалах уголовного дела, возбужденного в июле 2021 года.

Напомним, бывшему полковнику и некоторым его подчиненным вменяли получение взяток на 19 млн рублей. В ходе обысков выяснилось, что внутренняя отделка особняка Сафонова выполнена из золота, в ванной обнаружили позолоченный унитаз. Потолки были украшены люстрами из хрусталя, повсюду стояла мебель с инкрустациями.