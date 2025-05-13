В период с января по апрель зафиксировано снижение числа «пьяных» ДТП на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года: произошло около 2 тысяч случаев. Но в целом аварийность на дорогах России за первые четыре месяца 2025 года практически не изменилась, если проводить параллель с началом 2024 года.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Госавтоинспекции России, наибольшее количество аварий с участием нетрезвых водителей произошло в Краснодарском крае, Нижегородской и Воронежской областях, в Красноярском и Пермском краях.

При этом наблюдается значительный рост аварийности с участием мопедов и приравненных к ним транспортных средств, включая электросамокаты, чья мощность двигателя превышает 0,25 кВт. Количество таких ДТП увеличилось на 26,2%. Кроме того, выросло число съездов с дорог (+22,5%), опрокидываний транспортных средств (+12,7%) и наездов на велосипедистов (+12,3%).

В целом было зафиксировано незначительное увеличение числа аварий (+0,6%) и количества раненых (+0,5%), а также небольшое сокращение числа погибших (-3%).