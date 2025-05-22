Россиянам названы самые аварийные знаки зодиака

Страховщики провели необычное исследование, чтобы показать, как знаки зодиака влияют на наш стиль вождения. Так, согласно его результатам, самыми аварийными автомобилистами в 2025 году оказались Козероги и Львы, а наиболее аккуратными — Скорпионы и Стрельцы.

«Страховой Дом ВСК» опубликовал результаты исследования, согласно которому среди женщин-водителей наибольшую опасность представляют Козероги и Близнецы, тогда как Девы и Водолеи, напротив, самые внимательные. Среди мужчин, помимо вышеупомянутых Козерогов, в группе риска оказываются другие огненные знаки — Овны и Львы. Реже всего попадают в ДТП Скорпионы и Стрельцы.

Интересно и то, что за последний год позиции по некоторым знакам изменились. Например, Раки и Водолеи, ранее входившие в топ-5, опустились в рейтинге 2025 года ниже. А вот Тельцы и Овны сохранили верхние строчки, подтверждая устойчивую предрасположенность к рискованному поведению на дорогах.

Исследование также выявило связь между знаком зодиака и маркой автомобиля. Например, Козерогам не советуют управлять машинами LADA — лучше отдавать предпочтение китайским брендам. А Львам и Тельцам, по мнению страховщиков, подходят такие автомобили, как GAC или Belgee.

Следует подчеркнуть, что собранные данные носят статистический и шутливый характер, а потому не стоит воспринимать их всерьез, пытаясь, к примеру, предсказать стиль вождения по астральной карте.