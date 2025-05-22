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Россиянам названы самые аварийные знаки зодиака

Астральная карта ДТП нашей страны

Страховщики провели необычное исследование, чтобы показать, как знаки зодиака влияют на наш стиль вождения. Так, согласно его результатам, самыми аварийными автомобилистами в 2025 году оказались Козероги и Львы, а наиболее аккуратными — Скорпионы и Стрельцы.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Россиянам названы самые аварийные знаки зодиака

«Страховой Дом ВСК» опубликовал результаты исследования, согласно которому среди женщин-водителей наибольшую опасность представляют Козероги и Близнецы, тогда как Девы и Водолеи, напротив, самые внимательные. Среди мужчин, помимо вышеупомянутых Козерогов, в группе риска оказываются другие огненные знаки — Овны и Львы. Реже всего попадают в ДТП Скорпионы и Стрельцы.

Интересно и то, что за последний год позиции по некоторым знакам изменились. Например, Раки и Водолеи, ранее входившие в топ-5, опустились в рейтинге 2025 года ниже. А вот Тельцы и Овны сохранили верхние строчки, подтверждая устойчивую предрасположенность к рискованному поведению на дорогах.

Исследование также выявило связь между знаком зодиака и маркой автомобиля. Например, Козерогам не советуют управлять машинами LADA — лучше отдавать предпочтение китайским брендам. А Львам и Тельцам, по мнению страховщиков, подходят такие автомобили, как GAC или Belgee.

Следует подчеркнуть, что собранные данные носят статистический и шутливый характер, а потому не стоит воспринимать их всерьез, пытаясь, к примеру, предсказать стиль вождения по астральной карте.

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