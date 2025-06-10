В России стали реже угонять машины в первом квартале 2025 года

С января по март текущего года количество угонов автомобилей в нашей стране сократилось на 9,4%, если сравнивать с аналогичным прошлогодним периодом. В свою очередь, количество краж выросло на 2,5%. С точки зрения отечественных законов речь идет о разных преступлениях.

Но краж автомобилей стало больше

Как сообщает «Журнал Авто.ру», ссылаясь на статистику МВД, снижение активности по угонам машин связано с изменившимся рынком сбыта такого транспорта. Уточняется, что за первые три месяца 2025-го было зафиксировано 975 эпизодов краж автомобилей.

Злоумышленникам все чаще мешает разросшаяся сеть и эволюция дорожных камер, развитие систем накопления и обмена данными. Поставки угнанных авто за рубеж осложняют перекрытые границы, как и угоны под заказ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как уберечь автомобиль от дачного угона. Кроме того, мы публиковали интересный материал о принципах работы спутниковых систем защиты от угона.