В России стали реже угонять машины в первом квартале 2025 года

Как сообщает «Журнал Авто.ру», ссылаясь на статистику МВД, снижение активности по угонам машин связано с изменившимся рынком сбыта такого транспорта. Уточняется, что за первые три месяца 2025-го было зафиксировано 975 эпизодов краж автомобилей.
Злоумышленникам все чаще мешает разросшаяся сеть и эволюция дорожных камер, развитие систем накопления и обмена данными. Поставки угнанных авто за рубеж осложняют перекрытые границы, как и угоны под заказ.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как уберечь автомобиль от дачного угона. Кроме того, мы публиковали интересный материал о принципах работы спутниковых систем защиты от угона.