В России продолжает расти число ДТП, но смертность в авариях снижается

За период с января по май 2025 года в России произошло более 44 тысяч дорожно-транспортных происшествий, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество погибших сократилось на 1,9%, составив 4,6 тысячи человек, а число пострадавших увеличилось до 55,7 тысячи.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Госавтоинспекции России, динамика аварийности демонстрирует разнонаправленные тенденции. Хотя стоит подчеркнуть, что в статистике не учитывались те случаи, в которых не было пострадавших.

Больше всего аварийность выросла в сегменте мопедов и электросамокатов: количество ДТП с их участием увеличилось на 25%, а число погибших — на 29,3%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди мотоциклистов: аварий стало больше на 16,2%, а смертей — на 20,2%. В то же время происшествий с грузовиками и тракторами стало меньше — на 13,2% и 16,8% соответственно. А вот количество аварий с троллейбусами, что любопытно, подскочило на 39%.

Среди типов ДТП особенно выделяются наезды на стоящие автомобили — их число увеличилось на 17%. Также стало больше столкновений с велосипедистами (+14,2%) и случаев опрокидывания транспортных средств (+12%). При этом наезды на животных и гужевой транспорт, напротив, сократились на 12% и 25%.

Географическая статистика показывает значительные процентные различия между регионами. Так, в Ингушетии количество ДТП выросло на 78,3%, в Чукотском автономном округе — на 50%, а в Тыве — на 46,8%. Наибольший прирост числа погибших зафиксирован в Орловской области (+100%), Ивановской области (+70,6%) и на Камчатке (+60%). По количеству происшествий лидируют Москва (3 тыс. ДТП), Краснодарский край (1,9 тыс.) и Нижегородская область (1,57 тыс.).