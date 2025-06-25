Судно с тремя тысячами автомобилей Chery и Great Wall затонуло в Тихом океане

По данным оператора Zodiac Maritime, судно Morning Midas направлялось из Китая в Мексику с грузом в виде новых автомобилей нескольких «поднебесных» марок, включая Chery и Great Wall. На борту находилось 3048 машин, среди которых было 70 электромобилей и 861 гибрид.

На борту находились электромобили и гибриды, пожар продолжался три недели

Портал PortNews сообщает, что судно Morning Midas, перевозившее более 3 тыс. автомобилей, окончательно затонуло в северной части Тихого океана после трехнедельного пожара. Инцидент произошел в международных водах, в 360 милях от ближайшего берега.

Пожар на судне вспыхнул в начале июня, причем очаг возгорания возник на палубе с электромобилями. Это вновь привлекло внимание к потенциальным рискам, связанным с перевозкой транспортных средств с литий-ионными батареями. Экипаж из 22 человек был эвакуирован после того, как попытки потушить огонь не увенчались успехом.

Это уже не первый случай возгорания на автомобилевозах, транспортирующих машины с литий-ионными батареями. Ранее подобные происшествия неоднократно вызывали дискуссии о необходимости ужесточения правил морских перевозок электромобилей.

Судно затонуло на глубине около 5 тыс. метров. На месте происшествия остаются два буксира с оборудованием для мониторинга возможного загрязнения.

Morning Midas был построен в 2006 году и имел длину 183 метра. Его грузоподъемность составляла менее 5 тыс. автомобильных единиц (CEU). До инцидента судно под либерийским флагом регулярно использовалось для международных перевозок.