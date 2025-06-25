Страховщики фиксируют резкий рост уровня автовандализма в России

Основные повреждения включают царапины, вмятины, разбитые стекла и кражу зеркал. Большинство инцидентов происходит на неохраняемых парковках у жилых домов или торговых центров. Водители все чаще сталкиваются не только с бытовым вандализмом, но и с целенаправленными кражами деталей.

«Известия» сообщили, что в 2025 году страховые компании зафиксировали значительный рост обращений по умышленной порче автомобилей. Чаще всего страдают машины в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. Страховые выплаты за такие повреждения варьируются от нескольких тысяч до миллионов рублей. При этом значительная часть случаев связана с бытовыми конфликтами или неосторожными действиями других водителей.

Отдельную проблему представляет хищение запчастей, особенно зеркал и молдингов. Спрос на детали растет из-за сложностей с поставками оригинальных запчастей, что стимулирует криминальную активность. В некоторых регионах фиксируются даже случаи стрельбы по автомобилям или падения тяжелых предметов с высоты.

Рост агрессии в городской среде и старение автопарка усугубляют ситуацию. Владельцы «подуставших» автомобилей чаще сталкиваются с необходимостью ремонта, а отсутствие охраняемых парковок делает машины легкой мишенью для злоумышленников.

Уголовное законодательство предусматривает строгую ответственность за умышленную порчу имущества, включая штрафы и лишение свободы. Однако раскрываемость таких преступлений остается низкой, что лишь подогревает активность вандалов. Тенденция к увеличению числа повреждений сохраняется, и страховые компании ожидают дальнейшего роста обращений.