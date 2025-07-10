В Москве зафиксировано резкое сокращение аварий с участием электросамокатов

Как сообщает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции, с января по июнь было зарегистрировано 297 ДТП с участием СИМ, что на 59,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этих происшествиях погибли 4 человека, а 310 получили травмы различной степени тяжести. Количество смертельных случаев сократилось на 42,9%, а число пострадавших уменьшилось на 60,2%.
ГИБДД Москвы напомнила о необходимость соблюдения ключевых правил для водителей СИМ: движение по пешеходным зонам без создания помех пешеходам, запрет на поездки вдвоем, обязательное спешивание перед пешеходными переходами, соблюдение ограничений по возрасту для аренды (18+) и обязательная верификация через систему Mos ID.