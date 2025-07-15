В Москве снизилось число аварий с участием детей

За первые шесть месяцев 2025 года число аварий с участием детей до 16 лет в столице заметно сократилось. Также снизилось количество погибших и пострадавших.

Как сообщили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции, с января по июнь 2025 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием лиц младше 16 лет уменьшилось на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Еще более впечатляющие результаты касаются последствий таких аварий: число погибших детей сократилось на 60%, а пострадавших — на 19,1%.

Всего за этот период в Москве зафиксировано 428 ДТП, в которых участвовали несовершеннолетние. В результате этих происшествий два ребенка погибли, а 441 получил травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция также обратилась к родителям, подчеркивая их роль в «дорожном» воспитании подрастающего поколения. Взрослые должны сами следовать правилам, чтобы быть примером для детей.

Водителям напоминают о необходимости использовать автокресла, пристегивать ремни безопасности и соблюдать скоростной режим — особенно вблизи школ, детских садов и других мест, где могут находиться маленькие пешеходы.