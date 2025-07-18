ГАИ зафиксировала в Москве снижение числа ДТП, связанных со столкновениями

По итогам шести месяцев 2025-го в столице снизилось количество аварий, связанных со столкновениями транспортных средств — то есть без наездов на препятствия, пешеходов и прочих ДТП. В январе-июне на московских дорогах случилось 1660 таких проишествий, что на 4,7% меньше, чем годом ранее.

По данным столичной ГАИ, в тех 1660 авариях погибло 25 человек, что аж на 45,7% меньше, если проводить параллель с показателем за первые шесть месяцев 2024-го. Что же касается пострадавших в ДТП со столкновениями, то их число тоже снизилось, хотя и не так сильно — на 2,3% до 2038 человек.

Представители Госавтоинспекции подчеркивают, что даже незначительное снижение концентрации за рулем может привести к серьезным последствиям. И несмотря на позитивные изменения, в статистику все еще попадают сотни пострадавших и десятки погибших. Поэтому власти призывают сохранять на дорогах бдительность — не только водителей, но и пешеходов.