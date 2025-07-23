В Подмосковье сократилось число аварий с пьяными водителями

В Московской области заметно снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Полиция региона сообщает о успехах в борьбе с этой проблемой.

Как сообщил телеграм-канале Главного управления МВД России по Московской области, число аварий с пьяными водителями в регионе уменьшилось на 28%. Это стало возможным благодаря активной работе правоохранительных органов, которые внедрили комплекс профилактических мер. Общее количество дорожно-транспортных происшествий в области сократилось на 4%, а число пострадавших в таких авариях — на 10%.

Успехи связаны с усилением контроля на дорогах. Полиция регулярно проводит рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей. Такие операции включают проверку документов, тестирование на состояние опьянения и разъяснительную работу с участниками дорожного движения. Особое внимание уделяется профилактике, чтобы предотвратить случаи управления транспортом в нетрезвом виде еще до того, как они приведут к трагедиям.