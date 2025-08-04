В Telegram выявили новые схемы мошенничества с автомобилями из Китая

Мошенники создают фальшивые каналы в мессенджере, притворяются официальными дилерами или частными предпринимателями и разводят доверчивых клиентов. Тех, что ведутся на обещания низкой цены и быстрой доставки автомобилей из КНР.

Как сообщили ТАСС в компании по управлению цифровыми рисками BI. ZONE, специалисты зафиксировали около 100 каналов, где аферисты обманывают людей, предлагая привезти автомобили по заманчиво низким ценам.

Преступники действуют по нескольким схемам. В одном из вариантов они представляются официальными дилерами, публикуют в Telegram объявления с фотографиями автомобилей (обычно взятыми из Интернета) и предлагают оформить договор на покупку. Жертвам высылают поддельные документы с измененными реквизитами. После получения предоплаты, которая нередко включает дополнительную комиссию, мошенники перестают выходить на связь, оставляя покупателей без денег и машины.

Другая схема предполагает, что аферисты выдают себя за частных доставщиков. В этом случае они работают без оформления договора. Деньги переводятся сразу на личный счет одного из преступников, после чего тот также исчезает. Отсутствие юридических документов делает такие сделки особенно рискованными, а шансы вернуть средства — минимальными.