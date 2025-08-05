В Ногинске мужчина избил питбайкеров-подростков черенком от лопаты

В подмосковной деревне разгорелся конфликт, приведший к серьезным последствиям. Житель Черноголовки оказался в центре уголовного дела из-за нападения на подростков. Теперь его ждет суд.

Как сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области, в деревне Афанасово-3 городского округа Черноголовка 56-летний мужчина напал на двух подростков, катавшихся на питбайках. Инцидент произошел во дворе его дома еще в прошлом году, но дело только недавно дошло до областного суда.

По данным следствия, причиной конфликта стал шум от мотоциклов, который, вероятно, вывел мужчину из себя. Не сдержав эмоций, он схватил черенок от лопаты и начал наносить удары подросткам. Один из них получил серьезные травмы, включая перелом руки и многочисленные ушибы, после того как упал. Второй подросток также пострадал, но подробности о его состоянии не уточняются. Родители обратились в правоохранительные органы, что и привело к возбуждению уголовного дела.

Сейчас 56-летний житель Черноголовки проходит по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.