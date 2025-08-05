Подросток за рулем устроил смертельное ДТП в Бурятии

В Кабанском районе Бурятии произошла авария, унесшая жизнь подростка. Машина, за рулем которой находился несовершеннолетний, съехала в кювет и врезалась в столб. Прокуратура региона уже начала проверку обстоятельств случившегося.

Трагедия с Honda Shuttle унесла жизнь одного несовершеннолетнего

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии, трагическое ДТП с участием подростка за рулем произошло в ночь на 5 августа в селе Сухая Кабанского района. Автомобиль Honda Shuttle, которым управлял несовершеннолетний водитель, двигался по дороге, когда в какой-то момент молодой человек потерял контроль над машиной.

Транспортное средство съехало с трассы в кювет и на большой скорости врезалось в электроопору. Последствия оказались трагическими: один из пассажиров погиб на месте, а двое других получили серьезные травмы.

В салоне автомобиля находились четверо подростков, включая водителя, 17-летнюю девушку, не имевшую водительских «прав». Пострадавшие были срочно доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. К сожалению, один из подростков, находившийся в машине, не выжил.

Сейчас полиция и прокуратура Бурятии проводят тщательное расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.