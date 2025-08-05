Следственный комитет взял на контроль наезд на ребенка в Балашихе

В подмосковье произошел серьезный инцидент с участием средства индивидуальной мобильности (СИМ. Центральный аппарат Следственного комитета РФ взял дело под свой контроль, чтобы разобраться в обстоятельствах происшествия.

Как сообщает журнал «Власть», в микрорайоне Южный города Балашиха 27 июля молодой человек, управлявший электросамокатом, сбил девятилетнего мальчика и скрылся с места аварии. Пострадавший получил тяжелые травмы: у него диагностировали черепно-мозговую травму, разрыв губы и повреждение зубов.

Ребенок был срочно госпитализирован, к счастью, его состояние стабилизировалось, и сейчас он находится в обычной палате под наблюдением врачей. По словам матери мальчика, виновника наезда уже удалось установить.

Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях, что и привлекло внимание Следственного комитета. Ведомство оперативно отреагировало на публикации, инициировав уголовное дело. Главное следственное управление СКР по Московской области занимается расследованием, а ход дела находится под личным контролем центрального аппарата ведомства.