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Инспектора ДПС случайно прокатили на ступеньке бензовоза в Дагестане

Необычная погоня продолжалась пять километров

В Дагестане произошел необычный инцидент с участием инспектора ДПС и водителя бензовоза. Сотрудник полиции оказался в роли невольного пассажира, проехав несколько километров на ступеньке грузовика. История, больше похожая на сцену из боевика, привлекла внимание благодаря видеозаписи, снятой самим водителем.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Инспектора ДПС случайно прокатили на ступеньке бензовоза в Дагестане

Как сообщает Telegram-канал Baza, инспектор ДПС пережил самую запоминающуюся поездку в своей карьере, пытаясь остановить бензовоз в Дагестане. Водитель грузовика, перевозившего топливо, проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и продолжил движение, задев при этом служебный автомобиль полицейских. Один из инспекторов, не растерявшись, запрыгнул на подножку кабины.

Водитель бензовоза, вместо того чтобы остановиться, решил подойти к ситуации с юмором. Он достал телефон и начал снимать инспектора, который настойчиво пытался привлечь его внимание.

Погоня завершилась задержанием водителя. Мужчина, управлявший бензовозом, был остановлен и доставлен в отделение для разбирательства. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, а инспектор, проехавший на ступеньке, отделался лишь легким испугом.

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