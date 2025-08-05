Инспектора ДПС случайно прокатили на ступеньке бензовоза в Дагестане

Как сообщает Telegram-канал Baza, инспектор ДПС пережил самую запоминающуюся поездку в своей карьере, пытаясь остановить бензовоз в Дагестане. Водитель грузовика, перевозившего топливо, проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и продолжил движение, задев при этом служебный автомобиль полицейских. Один из инспекторов, не растерявшись, запрыгнул на подножку кабины.
Водитель бензовоза, вместо того чтобы остановиться, решил подойти к ситуации с юмором. Он достал телефон и начал снимать инспектора, который настойчиво пытался привлечь его внимание.
Погоня завершилась задержанием водителя. Мужчина, управлявший бензовозом, был остановлен и доставлен в отделение для разбирательства. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, а инспектор, проехавший на ступеньке, отделался лишь легким испугом.