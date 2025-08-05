Женщина, сбившая насмерть ребенка-аутиста в ДТП, раскаялась в суде

В Щербинском суде начались слушания по делу бизнесвумен Натальи Сорокиной, которая в декабре 2024 года насмерть сбила ребенка-инвалида. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения, показавшие ясную погоду и хорошую видимость, несмотря на утверждения обвиняемой о плохих условиях и заносе машины.

Как сообщает «Московский Комсомолец», Наталья Сорокина, сбившая в нетрезвом состоянии 9-летнего мальчика-аутиста, дала показания в суде. Инцидент произошел 14 декабря 2024 года в поселке Новой Москвы. Женщина, управляя автомобилем Porsche, на высокой скорости выехала на тротуар, где сбила мальчика, которого няня везла на санках, и саму няню. Ребенок скончался на месте, а женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Сорокина рассказала в суде, что не заметила пешеходов и подумала, что столкнулась с фонарем. Она признала, что накануне употребляла алкоголь. Женщина подчеркнула, что ежедневно просит прощения за случившееся, называя свои действия нарушением заповеди «не убей». Из СИЗО она направила письма с извинениями и предложениями компенсации родителям мальчика и пострадавшей няне.

По данным следствия, против Сорокиной возбуждено уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть человека в состоянии опьянения.