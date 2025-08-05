Автовладелица отсудила почти 300 тысяч за повреждения авто из-за ложного пожара

Как сообщил «Московский Комсомолец», инцидент случился в декабре 2022 года на подземном паркинге жилого комплекса. Порошковая система пожаротушения «Буран» сработала без причины, а вместе с ней взорвались плафоны сигнализации.
В результате автомобили, стоявшие на парковке, покрылись слоем белого порошка и осколками стекла. Особенно сильно пострадал BMW одной из жительниц: были повреждены стекла машины, и инцидент оставил глубокие царапины на двери.
Представитель компании в тот же день осмотрел место происшествия, но не увидел ни лопнувших плафонов, ни следов ущерба на автомобиле. Это вызвало споры, и для выяснения обстоятельств суд привлек технических экспертов. Их заключение подтвердило, что повреждения появились именно в результате описанного инцидента. Более того: проверка показала, что плафоны пожарной сигнализации были просрочены — их срок годности истек еще до установки.