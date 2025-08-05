Пьяный водитель в Татарстане врезался в авто и сбил пешеходов

В Высокогорском районе Татарстана произошло серьезное ДТП, виновником которого стал нетрезвый водитель. Пострадали два подростка, а припаркованные машины получили значительные повреждения.

Как сообщил портал «Татар-информ», авария случилась в селе Дубьязы, где 54-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai не справился с управлением. Его машина вылетела с дороги и врезалась в три припаркованные легковушки. Сила удара была такой, что неподвижные автомобили отбросило на двух пешеходов — 18-летнего и 17-летнего подростков, которые находились рядом. Оба молодых человека получили травмы и были срочно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

По предварительным данным, водитель Hyundai находился в состоянии сильного опьянения, что и стало основной причиной потери контроля над автомобилем. Правоохранительные органы уже начали разбирательство, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Пострадавшие подростки находятся под наблюдением врачей. По данным местных властей, их жизни ничего не угрожает.