Пьяный отец доверил руль 7-летней дочери, а она сбила пешехода и пару авто

В Старом Осколе произошло необычное ДТП с участием ребенка за рулем. Нетрезвый отец посадил свою семилетнюю дочь управлять автомобилем, что привело к серьезным последствиям.

Как сообщает портал «Оскол Сити», происшествие случилось 4 августа во дворе дома № 56 в микрорайоне Олимпийском. 37-летний житель Старого Оскола решил доверить руль автомобиля LADA Vesta своей семилетней дочери. По его словам, он хотел дать ребенку «порулить». Сам мужчина находился на пассажирском сиденье, не контролируя ситуацию.

Девочка, не имея навыков вождения, не справилась с управлением. Машина, двигаясь задним ходом, сбила пешехода, снесла скамейку и повредила два припаркованных автомобиля. Пострадавшего мужчину с травмами доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Освидетельствование показало, что отец девочки находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ. Кроме того, рассматривается возможность привлечения его к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права вождения.