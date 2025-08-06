Автомобиль вылетел с многоэтажного паркинга в Жуковском

В подмосковном Жуковском утром во вторник, 5 августа, произошел серьезный инцидент: легковой автомобиль вылетел с одного из верхних этажей парковки и рухнул на землю. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Как сообщает Telegram-канал «360 ЧП», автомобиль рухнул с парковки, предположительно, с третьего или четвертого этажа, пробив ограждение. По предварительной информации, причиной аварии могла стать ошибка водителя, который перепутал педали газа и тормоза. Именно это привело к тому, что автомобиль стремительно набрал скорость и пробил барьер.

Очевидцы, находившиеся неподалеку, рассказали, что мужчина, управлявший машиной, смог самостоятельно покинуть салон. Он был в сознании, мог двигаться, и его состояние не вызывало серьезных опасений. Тем не менее медики, прибывшие на место, начали осмотр пострадавшего, чтобы оценить возможные травмы.

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия, устанавливая точные обстоятельства случившегося.