По итогам схватки бетономешалки и ПАЗа в Новосибирске пострадали два подростка

Инцидент случился, когда машина, за рулем которой находился 44-летний водитель, двигалась из Советского района в сторону Кировского. Пострадали три человека, среди которых двое подростков. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщили в ГАИ по Новосибирской области, столкновение произошло 5 августа около 12:30 на 7-м километре Советского шоссе, где грузовой автомобиль Howo врезался в автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 45 Чемской бор — метро «Студенческая» — Чемской бор.

На момент аварии в салоне автобуса находилось 27 пассажиров, и трое из них получили травмы. Среди пострадавших — 16-летний и 14-летний подростки, а также 69-летняя женщина. Их оперативно доставлили в медицинские учреждения для оказания помощи.

Сотрудники ГАИ и экстренные службы бысьро прибыли на место происшествия, чтобы разобраться в обстоятельствах и обеспечить безопасность на дороге.