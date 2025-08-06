Каратист задушил жену-тренера и инсценировал ДТП, чтобы скрыть убийство

Поселок в Свердловской области скорбит по детскому тренеру по карате Алене Папст. Ее жизнь оборвалась в результате жуткого преступления, которое виновник попытался скрыть в автомобильной аварии.

Как сообщает портал E1.RU, Алена Папст, известная в поселке как добрый и талантливый тренер, была убита собственным мужем, который затем попытался скрыть следы преступления, инсценировав аварию. Трагедия развернулась в небольшом поселке Шиловка, где семью Папстов считали образцовой. Алена и ее супруг Андрей, оба каратисты, вместе работали и воспитывали двух сыновей.

По данным следствия, 28 июля Андрей Папст задушил свою жену. На теле Алены позже обнаружили следы, указывающие на ее сопротивление во время нападения. Чтобы скрыть преступление, мужчина поместил тело супруги в автомобиль Nissan Leaf и направился в сторону города Березовского. На трассе он умышленно съехал с дороги и врезался в столб, пытаясь выдать убийство за несчастный случай в результате ДТП.

Однако позже экспертиза установила, что причиной смерти Алены стала механическая асфиксия, а не травмы от аварии. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили тело женщины без признаков жизни, а ее мужа доставили в больницу.

Суд отправил Андрея Папста в СИЗО на два месяца. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы за убийство. У пары остались двое сыновей, 11 и 7 лет.