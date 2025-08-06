Незнакомец спас девушку в ДТП, а через 20 лет она его нашла и поблагодарила

Как рассказала сама героиня истории изданию Business Insider, все началось с нахождения старого полицейского отчета от 16 января 1989 года, который она обнаружила, помогая отцу с переездом. В документе описывалась авария, из-за которой она когда-то оказалась в коме. Среди деталей был указан свидетель, чье имя сразу вызвало у нее воспоминания, несмотря на то, что с того дня они ни разу не виделись.

Тот день она помнит ясно. Утром 16 января 1989 года, страдая от похмелья и сожалений после ссоры с парнем, она села за руль своего Mustang 1965 года. Лед покрывал лобовое стекло, но она, опустив окно, поехала, чтобы успеть к его отлету в Голливуд. На перекрестке Hamilton Avenue и Saint Thomas Boulevard попала в аварию, врезавшись в фонарный столб. Незнакомец, оказавшийся рядом, стал единственным, кто обратил на нее внимание.

Он настоял на вызове скорой, хотя она, по его словам, сначала отказывалась от протянутой руки помощи. Мужчина довез девушку до ближайшей заправки Stop & Go, откуда ее забрали медики. В больнице выяснилось, что травмы были серьезнее, чем казалось: руль повредил живот, вызвав внутреннее кровотечение. Врачи обнаружили разрыв двенадцатиперстной кишки, и из-за растворения швов желудочными кислотами ей пришлось провести четыре дня в медикаментозной коме. Множественные операции спасли ей жизнь.

Спустя почти два десятилетия она наняла частного детектива, чтобы найти своего спасителя. Они встретились в ресторане и мужчина рассказал, что тоже помнит этот день. Признался, что сперва даже не догадывался о тяжести ее состояния, думая, что она лишь сломала запястье. Ее спаситель до сих пор ездит той же дорогой на работу, так как его офис находится неподалеку. Однажды он уже видел ее на улицах города, но так и не подошел.

Почему об истории, случившейся в конце прошлого столетия, стало известно лишь спустя 16 лет, неизвестно. Вероятно, пострадавшая только сейчас решила ей поделиться.