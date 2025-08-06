Трагедия со скатившимся по склону горы автомобилем унесла жизни двух человек

Страшная авария произошла на юго-западе американского штата Колорадо, где автомобиль рухнул с горной дороги. Двое взрослых погибли, а юная девушка чудом осталась жива. Спасательная операция оказалась сложной из-за крутого склона и перевернутой машины.

Как сообщают CBN News, утром 5 августа на шоссе 550, недалеко от города Орей, на перевале Red Mountain Pass, серебристый Honda Civic съехал с обочины и покатился вниз по склону, преодолев около 100 метров, прежде чем перевернуться и остановиться в реке.

Двое взрослых, находившихся в машине, погибли на месте. Юная пассажирка, оказавшись запертой в перевернутом автомобиле, стала единственной выжившей в этой трагической аварии.

Спасателям потребовалось более трех часов, чтобы добраться до девушки, которая оказалась зажатой в поврежденной машине. Расследование причин ДТП продолжается.