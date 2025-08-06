Иномарка на огромной скорости протаранила автобус с людьми в Самаре

Как сообщает «КП-Самара», столкновение произошло около семи утра на пересечении улицы Солнечной с 6-й Просекой в Промышленном районе города. Легковушка, предположительно Geely, буквально впечаталась в заднюю часть стоявшего на остановке автобуса.
Удар был настолько сильным, что передняя часть автомобиля превратилась в груду искореженного металла, а обломки разлетелись по всей дороге. Автобус, в котором находились около 40 пассажиров, получил незначительные повреждения, и, к счастью, никто из людей в салоне не пострадал.
Водитель легкового автомобиля выжил, хотя его состояние оценивается как тяжелое. Медики скорой помощи оперативно доставили пострадавшего в больницу.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии. Полицейские призывают водителей быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно в условиях плотного городского трафика.