Иномарка на огромной скорости протаранила автобус с людьми в Самаре

В Самаре произошла серьезная авария. На улице Солнечной легковой автомобиль на огромной скорости влетел в автобус № 61. Очевидцы, делившиеся кадрами с места происшествия в социальных сетях, были потрясены масштабами разрушений автомобиля.

Как сообщает «КП-Самара», столкновение произошло около семи утра на пересечении улицы Солнечной с 6-й Просекой в Промышленном районе города. Легковушка, предположительно Geely, буквально впечаталась в заднюю часть стоявшего на остановке автобуса.

Удар был настолько сильным, что передняя часть автомобиля превратилась в груду искореженного металла, а обломки разлетелись по всей дороге. Автобус, в котором находились около 40 пассажиров, получил незначительные повреждения, и, к счастью, никто из людей в салоне не пострадал.

Водитель легкового автомобиля выжил, хотя его состояние оценивается как тяжелое. Медики скорой помощи оперативно доставили пострадавшего в больницу.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии. Полицейские призывают водителей быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно в условиях плотного городского трафика.