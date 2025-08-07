Парень перекрыл дорогу, чтобы сделать предложение руки, и оказался за решеткой

В Екатеринбурге 21-летний парень решил сделать предложение своей возлюбленной необычным способом, перекрыв дорогу в центре города. Этот поступок вызвал бурю эмоций у местных жителей и привел к административному наказанию.

Как сообщает издание E1.RU, событие произошло в ночь на 2 августа в районе улицы Царская, рядом с Храмом на Крови. Даниил Сененко, мастер-отделочник по профессии, вместе с друзьями организовал яркое представление: они заблокировали проезжую часть, используя пять автомобилей, исполнили танец и запустили фейерверки. Этот перформанс был призван сделать предложение руки и сердца незабываемым, но вызвал не только восторг, но и гнев других участников дорожного движения.

По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, действия молодых людей вызвали серьезное возмущение у водителей, которым пришлось искать объездные пути.

Даниилу назначили административный арест на 13 суток. Инцидент стал предметом активного обсуждения среди жителей Екатеринбурга. Одни считают поступок молодого человека романтичным, но безответственным, другие подчеркивают, что подобные акции создают неудобства и могут быть опасны.