Таможня Франции изъяла Lamborghini россиянина и отдала в музей

Необычная судьба постигла спортивный Lamborghini, принадлежавший россиянину. Его конфисковала таможенная служба Франции, и теперь машина украшает коллекцию Автомобильного музея в Мюлузе.

Как сообщила радиостанция Ici, инцидент произошел, когда автомобиль перевозили на фуре через территорию Франции в Германию с конечной целью доставки в Россию. Таможенные органы изъяли Lamborghini 2018 года выпуска, ссылаясь на санкции Евросоюза, которые запрещают поставку предметов роскоши в РФ. Эти ограничения действуют в рамках мер, введенных Западом после начала СВО, и касаются в том числе блокировки активов и имущества российских граждан.

Директор музея Гийом Гассе подтвердил, что спорткар ранее принадлежал россиянину. По его словам, автомобиль стал частью экспозиции музея в Мюлузе, известного своей богатой коллекцией редких машин.

Санкции Евросоюза, на которые ссылаются французские таможенники, включают запрет на экспорт в Россию товаров, чья стоимость превышает определенные лимиты, в частности автомобилей дороже 50 000 евро. Подобные меры, по заявлению европейских властей, направлены на ограничение экономических связей с РФ в определенных секторах.