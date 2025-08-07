В Республике Тыва произошла серьезная авария, в которой пострадали подростки. Инцидент случился на трассе Чадан — Ак-Довурак. Водитель и пассажиры были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Тыва, авария произошла рано утром 7 августа на 19-м километре автодороги регионального значения Чадан — Ак-Довурак. Легковой автомобиль, в котором находились семь несовершеннолетних, включая водителя, перевернулся.

Среди пассажиров был один ребенок 10 лет, а остальным подросткам — по 15 и 16 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести и были переданы медикам для дальнейшего лечения.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части Дзун-Хемчикского района. Они ликвидировали последствия инцидента и оказали первую помощь пострадавшим. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить обстоятельства и причины аварии.